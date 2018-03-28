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  4. 28 Mart 2018 12:34

Suriye'den sert açıklama: ''Afrin'i kurtaracağız''

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar El Caferi, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Suriye oturumunda "Afrin'i kurtaracağız" açıklaması yaptı.

Suriye'den sert açıklama: ''Afrin'i kurtaracağız''
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Beşar El Caferi, Doğu Guta’nın tamamını “radikal teröristlerden kurtarma saatinin yaklaştığını” söylediği konuşmasında, Doğu Guta’daki sivillerin insani koridorlara “canları pahasına akın edip Suriye ordusuna sığınmalarının batılı devletler ve terör örgütlerin iddialarını çürüttüğünü” savundu.

“AFRİN DAHİL…”

SANA haber ajansının yansıttığı konuşmasında, Suriye ordusunun Halep ve Deyrezzor’u kurtardığı gibi Doğu Guta’yı da kurtararak halkının can ve mal güvenliğini temin ettiğini de öne süren El Caferi, “Suriye’nin toprakları üzerinde hiçbir terör ya da yabancı gücün varlığını kesinlikle kabul etmeyeceğini” belirtirken de “Golan ve Afrin dahil Suriye topraklarının her karışının terör ve düşmancı güçlerden kurtarılacağı”iddiasında da bulundu.

Beşar El Caferi , Türkiye , suriye , bm , afrin
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