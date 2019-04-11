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  4. 11 Nisan 2019 11:03

Teröristler Suriye'de ÖSO'ya saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu arasında, örgütün ÖSO'nun cephe hatlarına sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Teröristler Suriye'de ÖSO'ya saldırdı
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Mare'nin batısındaki Tel Rıfat'ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristler, dün gece geç saatlerde Suriye'nin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde konuşlu ÖSO'nun cephe hatlarına sızmaya çalıştı. 
 
ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine başlayan çatışma 3 saat kadar sürdü. YPG/PKK'nın kayıp verdiği öğrenildi.
 
Örgüt 2 Nisan'da da ısı güdümlü füzeyle Mare'de yerel meclise ait iş makinesini sel nedeniyle gider çalışması yaptığı sırada hedef almıştı.
 
YPG/PKK 3 yılı aşkın süredir işgal ettiği Tel Rıfat'tan Azez, Bab, Cerablus, Mare ve Afrin ilçelerinde aralıklarla saldırılar düzenliyor. 
 
 
 

pyd , pkk , suriye , terör , öso
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