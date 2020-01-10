Ukrayna uçağının İran’da vurulduğu an

İran’da İmam Humeyni Havalimanı’ndan Kiev’e gitmek için kalkan Ukrayna Havayolları’na ait bir yolcu uçağı düştü. Teknik nedenlerle düştüğü belirtilen Boeing 737 tipi uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetti. İran, kara kutuyu vermeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine uçağın düşüş nedeni hakkında geniş araştırma başlatıldı. İran, Ukrayna uçağının vurulduğu haberlerini yalanladı.

Müfettişler kazanın resmi bir nedenini belirlemeye çalışırken, ortaya çıkan video, İran’ın ABD üslerini vurmasından saatler sonra meydana gelen uçak kazası hakkında yeni ipuçları sundu.

Füze gibi görünen bir şey, havaalanına yakın bir şehir olan Parand’ın üzerindeki uçağa çarptığında küçük bir patlama meydana geldi, ancak uçak patlamadı.

Jet, birkaç dakika boyunca uçmaya devam etti sinyal iletimini durduran uçak, hızla düşmeye başladı, ve korkunç bir patlamayla yere çarptı. Çarpma anında oluşan alev topuyla tüm çevre ışıldadı.

Kanada Başbakanı Trudeau: Elimizde uçağın İran’a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar var

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Elimizde uçağın İran’a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar var” açıklaması yaptı.

Başbakan Trudeau, İran üzerinde uçarken düşen ve 63 Kanada vatandaşının da hayatını kaybettiği Ukrayna uçağına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Trudeau, hem kendi istihbaratlarına hem de bazı müttefik ülkelerden elde ettikleri istihbarata atıf yaparak, “Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü ancak bu kasıtsız olabilir.” ifadesini kullandı.

Uçağın ne tip bir füze ile ve ne şekilde vurulmuş olabileceğine ilişkin sorulara net yanıt vermeyen Trudeau, ellerindeki çok sayıdaki istihbarattan emin olduklarını vurguladı.

Trudeau ayrıca, Türkiye üzerinden İran’a gitmek üzere bazı Kanadalı diplomatların yola çıktığını ve bu kişilere İran’ın vize konusunda kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi.

Çekimdeki görsel ve sonik ipuçları da uçağın düştüğü alanın uçuş yolu bilgileri ve uydu görüntüleri ile eşleşti. Uydu görüntüleri Perşembe günü çekildi ve bir uzay teknolojisi şirketi olan Maxar Technologies tarafından The Times’a verildi.