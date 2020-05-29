  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 29 Mayıs 2020 08:40

Umre seyahatleri için kritik açıklama

Yeni tip koronavirüs salgınının ardından ziyarete yasaklanan umre ve Mescid-i Haram ile ilgili Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Açıklamada, ziyaret yasağının devam edeceği belirtildi.

Umre seyahatleri için kritik açıklama
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Suudi Arabistan'ın Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının halihazırdaki şartlar altında devam edeceği ve söz konusu kararın yetkili merciler tarafından salgın süresince verilecek tavsiyelere göre periyodik olarak gözden geçirileceği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan yönetimi, dün Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak Mekke'de "iki aşamalı normalleşme planı" uygulanacağını açıklamıştı.

 Buna göre 3 hafta süreceği kaydedilen ilk aşamada, Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00-15.00 arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarılmıştı.

Son verilere göre, Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 441'e, vaka sayısı 80 bin 185'e, iyileşenlerin sayısı ise 54 bin 553'e ulaştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
umre , suudi arabistan , Umre seyahatleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM