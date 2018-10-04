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  4. 04 Ekim 2018 23:23

Ürdün'e 2.4 milyar dolarlık destek

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, Ürdün ekonomisine 2.4 milyar dolarlık destek sağladı.

Ürdün'e 2.4 milyar dolarlık destek
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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve  Kuveyt, Ürdün ekonomisine yaklaşık 2,4 milyar dolarlık destek sağladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, başkent Amman'da imzalanan  bir dizianlaşma çerçevesinde üç Körfez ülkesi, Ürdün Merkez Bankası'na 1,16  milyar dolar yatırdı.

Suudi Arabistan ve BAE, hibe anlaşmalarıyla da Ürdün'e toplam 500  milyon dolar bütçe desteği verdi.

Ürdün ayrıca kalkınma projelerinin desteklenmesi amacıyla 5 yılda  Kuveyt'ten 500 milyon, BAE'den de 50 milyon dolarlık kredi alacak.

BAE ile imzalanan mutabakat zaptı, Dünya Bankası'na maksimum 200  milyon dolar teminat sunulmasını da içeriyor.

Körfez ülkeleri, söz konusu ekonomik yardımları Mekke Zirvesi'ndeki  taahhütleri çerçevesinde yaptı.

Ekonomik kriz içindeki Ürdün'e destek için 11 Haziran 2018'de Mekke'de  düzenlenen dörtlü zirvede Amman yönetimine 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım  yapılması kararlaştırılmış

AA

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