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  3. 02 Ocak 2021 14:27

Oxford-AstraZeneca aşısına ilk onay!

Hindistan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Aşıyı onaylayan ilk ülke Hindistan oldu.

Oxford-AstraZeneca aşısına ilk onay!
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Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının acil kullanım yetkilendirme başvurusu Hindistan’da değerlendirme aşamasında bulunuyordu. Hintli sağlık yetkilileri geçtiğimiz hafta AstraZeneca ile yakın temas halinde olduklarını belirterek, Oxford-AstraZeneca aşısının muhtemelen onaylanacağını açıklamıştı. Hindistan bugün Oxford- AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Böylece Hindistan, Oxford- AstraZeneca aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

AstraZeneca-Oxford aşısı ülkenin Covid-19’a karşı onayladığı ilk aşı olurken, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde büyük bir aşılama kampanyasının da önü açılmış oldu. Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının acil kullanım yetkilendirme başvurusu hala değerlendirme aşamasında bulunuyor. Hintli üst düzey yetkililer, Pfizer-BioNTech aşısı ile birlikte en az 2 aşının daha onaylanmak için sırada beklediğini söyledi. Ülkede önümüzdeki ilk 6 ayda 300 milyon kişinin aşılanmasını planlanıyor.

İHA

hindistan , koronavirüs aşısı , Oxford/AstraZeneca
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