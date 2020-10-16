''Oxford'un koronavirüs aşısı insanları maymuna çeviriyor''

İnternette, AstraZeneca tarafından dağtılacak olan İngiliz yapımı aşının tehlikeleri hakkında çok sayıda görsel ve video dolaşımda.

Rusya’dan yayılan yalan haberler, İngiliz yapımı aşının insanları maymuna çevireceğini iddia ediyor.

Bunun, Putin destekli Sputnik V aşısının satılması planlanan Brezilya ve Hindistan gibi ülkeleri hedef alan bir oyun olduğu düşünülüyor.

Üzerinde King Kong’un şırınga tuttuğu görülen bir posterde “Endişelenmeyin, maymun aşısı iyi” mesajı yazıyor.

Kasten yanlış bilgi içeren bu haberin iddiasına göre, söz konusu aşı insanları maymuna dönüşterecek. Bu tür haberlerin, komplo teorilerini ve aşı karşıtı hareketi teşvik etmesinden endişe duyuluyor.

AstraZeneca genel müdürü Pascal Sorio, The Times’a yaptığı açıklamada “Yanlış bilgilendirmeler, halk sağlığı için açıkça bir risktir. Herkesi güvenilir bilgi kaynakları kullanmaya, düzenleyici kurumlara güvenmeye, aşıların ve ilaçların insan sağlığı üzerindeki muazzam faydalarını hatırlamaya çağırıyorum” dedi.

AstraZeneca genel müdürü Pascal Soriot, yanlış bilgilere karşı insanları uyardı.



Rus Vesti News kanalında yer alan haber, aşıda vektör olarak kullanılan şempanze virüsü nedeniyle Oxford tarafından geliştirilen aşıyı “Maymun Aşısı” olarak tanımladı.

Vürslerde sıklıkla vektör kullanılır, çünkü vektörler insan vücudundaki hücrelere genetik bilgiyi aktarabilirler. Bir vektör koronavirüsteki genetik materyali hücrelere taşır ve hücrelerin virüsle karşılaştığında savaşabilmeleri için gereken materyali oluşturabilmeleri amacıyla bilgi aktarır.

Aşı geliştirmede şempanze bazlı bir vektör kullanımı virüs araştırmalarında yaygın ve genellikle başarılı bir yöntemdir. Fakat bu aktarım, insanların maymuna dönüşeceği anlamına gelmez.

Oxford Üniversitesi’nden Pediatrik Enfeksiyon ve Bağışıklık Uzmanı Andrew Pollard bir açıklama yaparak “Sahip olduğumuz aşı tipi, Rus aşısı da dahil olmak üzere hepsi insanlardan veya şempanzelerden alınan virüslerin kullanıldığı birçok aşıyla benzer. Vücudumuz için virüsler aynı görünür” dedi.

The Times’ın haberine göre Rus haber ajansı, yanlış bilgi içeren bu haberi dünyanın her tarafına yaymaya çalışıyor. Rusya ise Oxford laboratuarlarına siber saldırı başlatmakla suçlanıyor.

İngiliz istihbarat servisi yetkilileri de, hacker saldırılarıyla yayılacak yanlış bilgilerden endişe duyuyor. Bu yılın başında İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Rusya’nın koronavirüs aşı laboratuvarlarına yönelik siber saldırılarını “Tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

YALAN HABERLER

Raab açıklamasında “Birleşik Krallık ve müttefikleri küresel sağlığı koruma çabasıyla aşı geliştirmeye çalışırken, diğerleri bencil çıkarlarını umursamaz davranışlarla sürdürmeye devam ediyor” demişti.

İngiltere Genel Kurmay Başkanı Nick Carter ise geçtiğimiz ay Rusya’yı siyasi savaş yapmakla suçlamıştı.

Tüm bunların yanı sıra, Oxford Aşı Grubu Başkanı Andrew Pollard bu yılın sonunda aşı denemeleri tamamlansa bile aşının 2021 sonuna kadar hazır olmayabileceği yönünde uyarıda bulundu.