Pakistan muhalefet liderine gözaltı

Hakkında 90'dan fazla dava bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde bir yolsuzluk davası duruşmasına katılmasının ardından, binanın önünde paramiliter güç Rangers tarafından gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna özel harekatının başladığı dönemde Moskova'yı ziyaret ederek ilişkileri geliştirmesinin akabinde 'meclis darbesiyle' devrilen eski Pakistan Başbakanı İmran Han, hakkında açılan onlarca davayla başa çıkmakta zorlanırken kendini gözaltında buldu.

Anamuhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) 70 yaşındaki lideri, 10 Nisan 2022'de meclisteki güven oylamasında ABD yanlısı, liderleri yolsuzlukla meşhur koalisyon tarafından hükümetten düşürülmesinden beri suikast girişimlerinde de uğradığı zorlu bir siyasi mücadele içinde.

Pakistan anamuhalefet lideri, aleyhine açılan davalarla ilgili kefalet talebinde bulunmak için gittiği İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde El Kadir Vakfı davasıyla ilgili duruşmanın ardından, İçişleri Bakanlığı'na bağlı paramiliter güç Rangers'ın ani baskınına uğrayarak gözaltına alındı.

İslamabad Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabı, "İmran Han El Kadir Vakfı davasında yakalandı" açıklamasını yaptı.

Paramiliter güçlerin İmran Han'ı kuşatıp ensesinden tutarak ve itip kakarak bir araca bindirdiğini gösteren video sosyal medyada viral oldu. PTI, videoyu paylaşırken liderinin 'şiddetle itildiğini' söyledi:

"Yaralanan İmran Han'ı kötü şekilde ittiler. Pakistan halkı, ülkenizi kurtarmanın zamanı geldi. Başka bir fırsatınız olmayacak."

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, Urduca attığı tweette "İslamabad Yüksek Mahkemesi Rangers tarafından işgal edildi, avukatlar işkence görüyor, İmran Han'ın arabası kuşatıldı" dedi.

PTI liderlerinden Azhar Mashwani, "İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde Rangers tarafından kaçırıldı" ifadesini kullanarak partinin 'derhal ülke çapında protesto çağrısı yaptığını' duyurdu.

PTI, gömleğinde kan lekeleri olan yaralı bir erkeğin videosunu da paylaştı. İmran Han'ın avukatının mahkeme binasında 'ağır şekilde yaralandığını' aktaran PTI, "Demokrasimiz ve ülkemiz için kara gün" dedi.

Sputnik