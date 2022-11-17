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Pakistan'da dehşet! Minibüs su kanalına düştü: Çok sayıda ölü var

Pakistan'da dehşet! Minibüs su kanalına düştü: Çok sayıda ölü var
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Pakistan'da içerisinde çok sayıda kişinin bulunduğu minibüsün su kanalına düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Sind eyaletinde Khairpur'dan Sehwan’a giden içerisinde çok sayıda kişinin bulunduğu minibüs su kanalına düştü. Kazada ilk belirlemelere çoğu kadın ve çocuk 18 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, minibüs vinç yardımı ile kanaldan çıkartıldı.

 MİNİBÜSTE KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU BİLİNMİYOR
Minibüsün, Pakistan'daki en büyük doğal tatlı su gölü olan Manchar’daki sel sularını Sindh Nehri'ne boşaltmak için Indus Otoyolu’nda açılan kanala düştüğü ifade edildi. Minibüste kaç kişinin bulunduğuna dair açıklama yapılmadı.

Etiketler ölü pakistan
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