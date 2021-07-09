Pfizer - BioNTech ve Astrazeneca’nın etkinlik oranları açıklandı

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), ülkede 1 milyon kişiye uygulanan Pfizer - BioNTech ve AstraZeneca Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını paylaştı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), ülkede uygulanan Pfizer-BioNTech aşılarının etkinlik oranını açıkladı.

Aşının uygulandığı 1 milyon kişi üzerinde yapılan çalışmada, aşıların yüksek risk gruplarında semptomatik Covid-19 enfeksiyonuna karşı etkili olduğu belirtildi.

TEK DOZ YÜZDE 60 ETKİLİ

Araştırmada, bir doz Pfizer - BioNTech veya AstraZeneca Covid-19 aşısının virüse karşı yüzde 60 etkili olduğu belirtilirken, 16 ila 64 yaş arasındaki kişilerde ikinci dozun ardından koruma oranının Pfizer-BioNTech için yüzde 93'e ve AstraZeneca için yüzde 78'e yükseldiği aktarıldı.

64 yaşın üzerindeki kişiler için yapılan çalışmada ise Pfizer - BioNTech’in ikinci dozdan sonra yüzde 87, AstraZeneca’nın ise yüzde 76 etkili olduğunun altı çizildi.

‘ARAŞTIRMA İKİ DOZDAN SONRA YÜKSEK DÜZEYDE KORUMA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR’

Konuyla ilgili açıklama yapan PHE'nin Bağışıklık Bölüm Başkanı Dr. Mary Ramsay, "Yayımlanan gerçek dünya verileri, Covid-19'a karşı klinik olarak savunmasız olan çoğu kişinin 2 doz aşıdan sonra yüksek düzeyde koruma altında olduğunu gösteriyor" dedi.