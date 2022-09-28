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Prens Selman başbakan oldu

Prens Selman başbakan oldu

Suudi Arabistan'da kabine revizyonu yapıldı. Buna göre Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın başkanlık edeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan'da yapılan kabine revizyonu kapsamında Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlık edeceği bildirildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in katıldığı Bakanlar Kurulu toplantılarına yine Kral Selman’ın liderlik edeceği vurgulandı. Yeni kabinede Savunma Bakanlığına Halid bin Selman, Savunma Bakan Yardımcılığına da Talal bin Abdullah bin Turki el-Uteybi atandı.

Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman’ın ise koltuklarını koruduğu söz konusu bakanlıklarda değişikliğe gidilmemesi dikkati çekti.

Suudi Arabistan’da en son 27 Aralık 2018’de kabine revizyonu yapılmıştı.

İLK OTURUMU KRAL YÖNETTİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Selman’ı yeni kurulan kabineye başkan tayin etmesinin ardından ilk oturumun başkanlığını yaptı. Cidde’deki el-Selam Sarayı’nda Kral Selman’ın başkanlık ettiği kabine toplantısında Veliaht Prens Muhammed bin Selman da hazır bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının aralarında bulunduğu uluslararası, bölgesel ve yerel ölçekteki gelişmelerin ele alındığı Bakanlar Kurulunda, Yemen’deki ateşkesin uzatılması ve genişletilmesi yönünde Birleşmiş Milletler’in gösterdiği çabalara tam destek verildiği bildirildi. Toplantıda, güvenlik kameralarının kullanılması sisteminin karara bağlandığı belirtildi. 

Etiketler Veliaht Prens Muhammed bin Selman Veliaht Prens Muhammed bin Selman
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