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Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkirim

Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkirim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Putin, Rusya'da ek seferberliğin ilan edilmeyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna konusundaki arabuluculuğu ve esir takasındaki rolünden dolayı müteşekkirim.Kiev müzakerelere hazır olduğunda arabuluculuk gerekecek" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkalmalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna konusundaki arabuluculuğu ve esir takasındaki rolünden dolayı müteşekkirim. Kiev müzakerelere hazır olduğunda arabuluculuk gerekecek. Biden ile görüşme ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.

G20 zirvesine katılıp katılmamak konusunda henüz karar vermedim. Seferberlik iki hafta içinde sona erecek. Rusya'da ek seferberlik planımız yok.

Cephe hattını sadece sözleşmeli askerlerle tutmamız mümkün değildi bu nedenle seferberlik ilan ettik. Amacımız Ukrayna'yı yok etmek değil. Şu anda Ukrayna'ya büyük saldırılara ihtiyaç yok. NATO ile doğrudan çatışma küresel felaketle sonuçlanacaktır. Umarız kararları verenler bu yönde tercih yapmaz."

Etiketler putin erdoğan
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