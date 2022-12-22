  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin'den ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımla ilgili açıklama

Putin'den ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımla ilgili açıklama

Putin'den ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımla ilgili açıklama
Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Ukrayna'ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardımının sadece çatışmanın uzamasına neden olacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden itibaren ABD'nin Ukrayna'ya yardımları sürüyor.

Bu kapsamda ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin de içinde olduğu 1,85 milyar dolarlık bir askeri yardım daha yapacağı açıkalandı.

Bu durumu Rusya Devlet Başkanı Putin değerlendirdi.

Putin, Rusya Devlet Konseyi’nin oturumu sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Patriot sevkiyatı sadece savaşı uzatır"
İlgili soruya Putin, “Bize karşı çıkanlar, bu silahın sözüm ona bir savunma silahı olduğu kanısındalar. Tamam, bunu aklımızda tutacağız.

Ve her zaman bir panzehir bulunur. Dolayısıyla bunu yapanlar boşuna yapıyor. Bu sadece savaşın uzamasıdır, o kadar” diye cevap verdi.

Etiketler putin abd
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Messi'yi canından bezdiren Nusret'e yasak geldi
Türkiye'nin en iyisi seçildi; cennetten bir köşe!
Kamunun filosuna bir süper lüks Mercedes daha
Erdoğan açıkladı; 2023 yılı asgari ücret belli oldu
Siyasi yasak sonrası dikkat çeken Ekrem İmamoğlu anketi
Bakan Nebati'den asgari ücret için tepki çeken hesaplama
32'li tuvalet kağıdının fiyatı isyan ettirdi
Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
Asgari ücret tamam, sırada memur zammı var! Memur-Sen'den ek zam açıklaması
Didem Soydan'a ahlaksız teklif! Yanıtı bu oldu