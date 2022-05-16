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Putin'den kritik NATO açıklaması: ''Tepki veririz''

Putin'den kritik NATO açıklaması: ''Tepki veririz''

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları konusunda uyardı.

Rusya önderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) Moskova zirvesinde konuşan Vladimir Putin , "Rusya'nın Finlandiya ve İsveç ile ilgili bir problemi yok, natonun genişlemesi problem" dedi.

Putin ayrıca, "İsveç ve Finlandiya'nın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz" uyarısında bulundu.

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Etiketler nato vladimir putin finlandiya isveç
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