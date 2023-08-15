Putin'den NATO yorumu: Tamamen entegre olmak istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin NATO güçlerini ABD, İngiltere ve Avustralya'nın üçlü savunma ittifakıyla (AUKUS) tamamen entegre etmeyi planladığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın açılışında katılımcılara video konferans yöntemiyle hitap etti.



ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde oluşan uluslararası işbirliği sistemini kendi çıkarına olacak şekilde yeniden formatlandırmayı amaçladığını belirten Putin, "Sözde Hint-pasifik stratejilerinin teşvik edilmesi, fiiliyatta Washington'un kontrolü altında bulunan askeri ve siyasi birlikler kurma amacı taşıyor. Meseleyi NATO güçlerinin AUKUS bloğunun yapılarıyla tam teşekküllü entegrasyonuna kadar götüreceklerini dışlamıyoruz" dedi.

Çok kutuplu dünya düzeninin oluşum sürecinin tutarlı bir şekilde sürdüğünü gördüklerini kaydeden Putin, ülkelerin büyük bölümünün egemenlik ve ulusal çıkarlarını, gelenek, kültür ve yaşam tarzlarını devam ettirmeye hazır olduğunun altını çizdi.



Rusya lideri, "Tüm bunlar, milyonlarca insanın yaşam kalitesini ve refahını iyileştirmek için sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel sorunların adil ve en önemlisi gerçekten çözümü için istikrarlı ve ilerici küresel kalkınma açısından önemli bir temel teşkil edebilir" ifadelerini kullandı.

'Bunu yapanların amacı açık'



Bununla beraber dünyanın farklı bölgelerinde eski çatışma noktalarının yeniden körüklendiğini ve yeni çatışmaların prpvoke edildiğini belirten Putin, "Bunu yapanların amacı açık: insanların trajedilerinden yararlanmaya devam etmek, insanları zor duruma düşürmek, neo-sömürgeci sistem içinde devletleri tebaa gibi itaat etmeye zorlamak ve kaynaklarını acımasızca sömürmektir" diye konuştu.



ABD ve müttefiklerinin eylemlerinin Libya'nın parçalanmasına yol açtığını anımsatarak Batı'nın izlediği yangına körükle gitme politikasının nelere yol açtığının Ukrayna örneğinde de çok iyi görüldüğünü söyleyen Rusya lideri, "Neo-Nazi rejimine milyarlarca dolar pompalayarak, teçhizat, silah, mühimmat sağlayarak, askeri danışmanlarını ve paralı askerlerini göndererek çatışmayı daha da alevlendirmek, diğer devletleri de çatışmaya çekmek için her şey yapılıyor" diye vurguladı.



"Tekrar ediyorum, bugün küresel ve bölgesel düzeyde çatışmaları azaltmanın, meydan okumaları ve riskleri etkisiz hale getirmenin, ülkeler arasındaki güveni pekiştirmenin ve kalkınmaları için geniş fırsatlar yaratmanın yalnızca uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesiyle mümkün olduğu aşikardır" diye devam eden Putin, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini önceleyen, ülkelerin egemenliğine ve eşitliğine, yapıcı işbirliğine ve güvene dayalı çok kutuplu bir dünya düzeninin güçlü destekçileri olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.