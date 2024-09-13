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Putin'den NATO'ya sert mesaj

Putin'den NATO'ya sert mesaj
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarla ülkesinin topraklarına saldırması durumunda NATO ile savaş haline geçecekleri uyarısında bulundu.

ABD’nin başını çektiği Batı bloğu, Kiev’in bu yöndeki talebine olumlu yanıt sinyali veriyordu. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin talebinin hızlı bir şekilde karara bağlanacağı sözünü verdi. Bu açıklama sonrası konuşan Putin, söz konusu silahların Rusya topraklarını hedef almasının savaşın “seyrini değiştireceğini” söyledi. Rusya lideri, “NATO ülkeleri, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri bu durumda Rusya ile savaş halinde demektir” ifadesini kullandı.

Putin sözlerinin devamında, “karşı karşıya olacağımız tehdide uygun bir karar alırız” dedi. Kiev kendisine sağlanan uzun menzilli silahları Rusya topraklarındaki askeri hedeflere yönelik kullanmak istiyor. Mevcut protokoller gereği, bu silahların Ukrayna toprakları içindeki Rus hedefleri üzerinde kullanımına izin veriliyor. Perşembe günü Polonya’nın başkenti Varşova’da konuşan Blinken, "oluşan yeni durumlara adapte olur şekilde" hareket edeceğiz mesajı verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de Çarşamba günü Kiev’e yaptığı ziyarette, Rusya’nın İran yapımı balistik füzeleri Ukrayna topraklarında kullanmasının bu konudaki “tartışmayı değiştirdiğini” söylemişti. Zelenski, sürecin gecikmesi nedeniyle, Rusya’nın hedef alınma olasılığı bulunan askeri tesislerini taşımaya başladığını savundu. Biden’ın bu konudaki kararı İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Cuma günü Beyaz Saray’da yapacağı görüşmede vermesi bekleniyor.

Etiketler putin Rusya ukrayna nato
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