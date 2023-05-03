Putin'e suikast girişimi! Son anda önlendi

Rusya, Rusya lideri Putin'e drone ile suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre Moskova yönetimi, Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunulduğunu ileri sürdü. Moskova, Kiev'in eylemlerini 'planlı bir terör eylemi' ve Zafer Günü arifesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir 'suikast girişimi' olarak değerlendirdi.

Yapılan açıklamada, "Saldırıyı Putin'e karşı planlı bir terör eylemi olarak değerlendiriyoruz" denildi. Saldırı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nda olmadığı belirtildi.

'CİHAZLAR DEVRE DIŞI BIRAKILDI'

Kremlin'in açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "İki insansız hava aracı Kremlin'i hedef aldı. Ordu ve özel servisler tarafından radar savaş sistemlerini kullanarak zamanında alınan önlemler sonucunda cihazlar devre dışı bırakıldı. Rusya, gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ise suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin’in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını kaydetti.

Rus sosyal medya platformlarında dolaşn videolarda ise duvarlarla çevrili ana Kremlin Sarayı'nın arkasından yükselen duman görüldü.

Diğer taraftan, iddia Kremlin tarafından ortaya atıldı ve Rus haber ajansları son dakika olarak geçti.