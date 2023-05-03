  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin'e suikast girişimi! Son anda önlendi

Putin'e suikast girişimi! Son anda önlendi

Putin'e suikast girişimi! Son anda önlendi
Güncelleme:

Rusya, Rusya lideri Putin'e drone ile suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre Moskova yönetimi, Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunulduğunu ileri sürdü. Moskova, Kiev'in eylemlerini 'planlı bir terör eylemi' ve Zafer Günü arifesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir 'suikast girişimi' olarak değerlendirdi.

Yapılan açıklamada, "Saldırıyı Putin'e karşı planlı bir terör eylemi olarak değerlendiriyoruz" denildi. Saldırı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nda olmadığı belirtildi.

'CİHAZLAR DEVRE DIŞI BIRAKILDI'

Kremlin'in açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "İki insansız hava aracı Kremlin'i hedef aldı. Ordu ve özel servisler tarafından radar savaş sistemlerini kullanarak zamanında alınan önlemler sonucunda cihazlar devre dışı bırakıldı. Rusya, gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar." 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ise suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin’in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını kaydetti.

Rus sosyal medya platformlarında dolaşn videolarda ise duvarlarla çevrili ana Kremlin Sarayı'nın arkasından yükselen duman görüldü.

Diğer taraftan, iddia Kremlin tarafından ortaya atıldı ve Rus haber ajansları son dakika olarak geçti.

Etiketler drone suikast drone ile suikast putin Vladimir Putin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu bu sefer bir kremi hedef aldı
Suriyeli koca vahşeti: 2 kadını vahşice katletti!
Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu
CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi
Türkiye'nin gözü aydın! Sonunda evlendi!
Erdoğan seçime kısa süre kala hepsini görevden aldı
4 aylık enflasyon farkı netleşti! Emekli ve memur ne kadar zam alacak?
Erdoğan AK Partili o milletvekillerinin listesini istedi
14 anket bir arada... Anketlerin Anketi açıklandı!
Belediye ücretsiz dağıttı, 3 bin kişi kuyruğa girdi