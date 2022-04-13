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  3. Putin'e yakın isim yakalandı! Zelenski'den Rusya'ya esir takası teklifi

Putin'e yakın isim yakalandı! Zelenski'den Rusya'ya esir takası teklifi

Putin'e yakın isim yakalandı! Zelenski'den Rusya'ya esir takası teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya lideri Putin'e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un yakalandığını duyurdu. Zelenski, Medvedçuk'u verme karşılığında Rusya'dan savaş boyunca esir düşen Ukraynalıları istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın 48. gününü değerlendirdiği video mesajında, ülkesine saldıran Rusya'nın büyük kayıplar verdiğini belirtti.

Rusların Ukrayna'yı birkaç gün içerisinde işgal etmeyi planladığını fakat 48 saatlik planlarının 48 güne uzandığını söyleyen Zelenski, "Rus ordusu bu 48 günde Çeçenistan'daki 2 savaşta, Sovyetler Birliğinin ise Afganistan'da 10 yılda kaybettiğinden daha fazla kayıp verdi" dedi.

"ESİR TUTULAN UKRAYNALILARLA DEĞİŞELİM"
Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) özel bir operasyonla gözaltına aldığı Viktor Medvedçuk'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaşan Zelenski, Putin'e yakınlığıyla bilinen isim üzerinden Rusya'ya mesaj gönderdi.

Medvedçuk'un 48 gün saklanmayı başardığını ama sonunda yakalandığını ifade eden Zelenski, "Rusya Federasyonu'na Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi öneriyorum. Kolluk kuvvetlerimiz ve ordumuz da bu olasılığı göz önünde bulundursun" diye konuştu.

PUTİN'İN KIZININ VAFTİZ BABASI
Putin'in kızının vaftiz babası olduğu öne sürülen Medvedçuk, Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri. Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı. Medvedçuk'un, ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçmıştı.

Etiketler rusya ukrayna zelenski putin
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