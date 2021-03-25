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Putin'in görev süresi uzatıldı!

Görev süresi 2024'te sona erecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasını sağlayarak yasa alt meclisten geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tabiri caizse muradına erdi.

2024 yılında görev süresi dolacak olan Putin'in devlet başkanlığı görevinde iki dönem daha kalmasını sağlayacak yasa alt meclisten geçti.

Alt meclisten geçen bu karar sonrası Putin'in görevinde 2036 yılına kadar kalmasının yolu açıldı.

Bu karar 'Putin'in görev süresi sıfırlandı' şeklinde yorumlandı.

Putin'in 2 dönem daha görev yapabilmesi için bu paketin parlamentonun üst kanadı tarafından da onaylanması gerekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, üst meclis söz konusu değişiklikleri içeren paketi Mart ayında gündemine alacak.

Putin'in görev süresini sıfırlayan madde, anayasa değişikliği tasarısına dahil edilmiş ve geçtiğimiz yıl halk oylamasına sunulmuştu.

Anayasa değişikliği referandumunda halkın yüzde 77'si 'evet' oyu kullanmıştı.

Etiketler rusya vladimir putin görev süresi
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