  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rezalet! Ekip aracında cinsel ilişkiye giren polisler infial yarattı

Rezalet! Ekip aracında cinsel ilişkiye giren polisler infial yarattı

Rezalet! Ekip aracında cinsel ilişkiye giren polisler infial yarattı

Meksika'da ekip aracını kuytu bir yere çeken iki polis memurunun cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ülkede infial yarattı.

Meksika'da iki polis memurun cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ülkenin gündemine oturdu. 

Skandal olay, Ecatepec de Morelos şehrinde yaşandı. Bir kadın ve erkek polis gündüz vakti ekip aracında cinsel ilişkiye girdi. Yoldan geçen bir vatandaş durumu fark ederek o anları cep telefonu ile kaydetti.

MESLEKTEN ATILDILAR
Görüntülerin internet üzerinde paylaşılmasından sonra kimlikleri tespit edilen polisler meslekten ihraç edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan emniyet yetkilileri; görevleri başındaki polislerin, emniyete ait araçta, üzerlerinde polis üniforması ile mesai saati içinde ilişkiye girmelerinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER
Polislerin soruşturmanın sonucunda hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini belirtildi. Aynı şehirde birkaç ay önce de iki polis, polislerin kullandığı tuvalette ilişkiye girerken amirleri tarafından yakalandıktan sonra meslekten ihraç edilmişti.

Etiketler meksika polis memuru cinsel ilişki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kayıp 3 arkadaş ofiste ölü bulundu
Herkesin hayaliydi; Samsunlu genç başardı! Hurdaydı, artık onun tekerlekli evi oldu
Hasancan Kaya, Konuşanlar'da Caner Cindoruk'u fena köşeye sıkıştırdı
Elektrik faturasına isyan edip televizyon parçaladı
İstanbul'da hastanede dehşet anları! Kameralara yansıdı
Elektrik zirvesinin detayları belli oldu! Faturaları hafifletecek 3 formül masada
Her şey yalan bu gerçek: Tane ile alınan sebze ve meyvelerin fiyatları gerçeği ortaya koydu
Annesinin eve sevgilisini aldığı duyan genç dehşet saçtı!
Benzin ve motorine zammın da zammı geliyor
''Hastalıklara davetiye çıkarıyor'' diyerek uyardılar: İç çamaşırınızı çıkartıp uyuyun!