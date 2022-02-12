Rezalet! Ekip aracında cinsel ilişkiye giren polisler infial yarattı

Meksika'da ekip aracını kuytu bir yere çeken iki polis memurunun cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ülkede infial yarattı.

Meksika'da iki polis memurun cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ülkenin gündemine oturdu.

Skandal olay, Ecatepec de Morelos şehrinde yaşandı. Bir kadın ve erkek polis gündüz vakti ekip aracında cinsel ilişkiye girdi. Yoldan geçen bir vatandaş durumu fark ederek o anları cep telefonu ile kaydetti.

MESLEKTEN ATILDILAR

Görüntülerin internet üzerinde paylaşılmasından sonra kimlikleri tespit edilen polisler meslekten ihraç edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan emniyet yetkilileri; görevleri başındaki polislerin, emniyete ait araçta, üzerlerinde polis üniforması ile mesai saati içinde ilişkiye girmelerinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Polislerin soruşturmanın sonucunda hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini belirtildi. Aynı şehirde birkaç ay önce de iki polis, polislerin kullandığı tuvalette ilişkiye girerken amirleri tarafından yakalandıktan sonra meslekten ihraç edilmişti.