  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rus jetleri, Alman fırkateynini taciz etti

Rus jetleri, Alman fırkateynini taciz etti

Rus jetleri, Alman fırkateynini taciz etti
Güncelleme:

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rus jetlerinin, Baltık Denizi'nde Alman donanmasına ait fırkateynin üstünden uçtuğunu bildirdi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Meclis'te Ukrayna-Rusya Savaşı'na yönelik değerlendirmede bulundu. Pistorius, Rus jetlerinin yakın zamanda Baltık Denizi'nde Alman Donanması'na ait bir fırkateynin üstünden uçtuğunu öne sürdü. Pistorius, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO üyesi ülkeleri kışkırtmak istiyor ve NATO ittifakındaki sözde zayıflıkları tespit etmek, ifşa etmek ve bunlardan yararlanmak istiyor" dedi.

NATO'nun, Rus provokasyonlarına açık ve kararlı bir şekilde yanıt verirken aynı zamanda gerekli ihtiyatı da gösterdiğini kaydeden Pistorius, "Rus davranışlarına net bir yanıt veriyoruz ancak panik havası oluşturmuyoruz. Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Polonya ile Estonya hava sahasına derinlemesine girmesi ve son günlerde Baltık Denizi'nde bir Alman fırkateyninin üstünde uçuş yapması, Rusya'nın sınırları giderek artan bir sıklıkta ve yoğunlukta test ettiğini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

DHA

text-ad
Etiketler Rusya Vladimir Putin ALMANYA rus jetleri baltık denizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı: Çok sayıda yaralı var Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü Venezuela'da şiddetli deprem Venezuela'da şiddetli deprem İspanya, Küresel Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor İspanya, Küresel Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor 81 ilde dev operasyon: Yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi 81 ilde dev operasyon: Yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi
Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu