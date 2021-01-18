Rus muhalif Navalny ülkesine döndü

Rusya'da zehirlenerek Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalny ülkesine döndü. 44 yaşındaki muhalif, Moskova'ya inişinin ardından pasaport kontrolden geçerken Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

Rus mahkemesi, 15 Şubat'a kadar Navalny'nın 30 gün gözaltında olmasına karar verdiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalny'nin uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalny, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020'de Navalni'nin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül 2020'de de, Navalny'nin zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi, 7 Eylül 2020'de, Navalny'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalny'nin ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalni'nin Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalny, 23 Eylül 2020'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

AB RUSYA'DAN NAVALNY'İ SERBEST BIRAKMASINI İSTEDİ

Avrupa Birliği (AB),Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalny'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, Aleksey Navalny'ın gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Michel, "Rus makamlarına Navalnıy'ı acilen serbest bırakmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya mesajında aynı çağrıyı tekrarlayarak, Navalny'ın haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Borrell mesajında, "Yargının siyasileşmesi kabul edilemez." ifadesine yer verdi.



"NAVALNY ZEHİRLENDİ" İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalny'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020'de Navalny'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.