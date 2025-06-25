2. el araç alım-satımı yapanlara milyonlarca liralık ceza

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticareti yaptığı tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişiye 72 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişi hakkında yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulandı. Böylece, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 102 milyon TL'ye ulaştı" ifadelerine yer verildi.

72 BİN 726 İŞLETMEYE YETKİ BELGESİ

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, "Ticaret Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, işletmelerde hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin arttırılması amacıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin Ticaret Bakanlığımızdan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımız tarafından bugüne kadar 72 bin 726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığımızca düzenli olarak inceleme ve denetimler gerçekleştirilmekte olup düzenleme ile kural altına alındığı halde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir" denildi.

DHA