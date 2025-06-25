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Fatih Altaylı kendisini ''müfteri'' ilan eden cübbeliyi ifşa etti

Fatih Altaylı kendisini ''müfteri'' ilan eden cübbeliyi ifşa etti
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"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlarından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan gazeteci Fatih Altaylı, kamuoyunca "cübbeli" olarak ünlenen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendisini müfteri etmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada Ünlü'yü ifşa etti.

Kendi Youtube kanalında hergün yayınladığı yorum videolarıyla gündemi yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı, gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından başlayan tartışmalar tüm hızıyla sürüyor.

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlarından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan gazeteci Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında canlı yayınlarda en sık ağırladığı isimlerden biri olan ve kamuoyunda "cübbeli" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Altaylı'nın tutuklanmasıyla ilgili olarak "Darısı diğer müfterilerin (iftara atan) başına" ifadelerini kullanmıştı.

Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Fati Altaylı Ahmet Mahmut Ünlü'nün sözleri üzerine şunları söyledi:

"Duymadım ama anlattılar. Cübbeli son olarak beni aradığında kızı için bir saat için aracılık istemişti. En ünlü ve en pahalı bir İsviçre markasının, pırlanta kaplı bir modeliydi. Piyasa fiyatı çeyrek milyon dolar. Herhalde saati alamadığı için kızmıştır. Eğer nefesi dediği kadar kuvvetli ise önce kendisine şifa versin. Ölüm korkusu ile hastane hastane geziyor. Galiba bedduası tutuyor ama duası kabul olmuyor."

Ne olmuştu ?

Hatırlanacağı gibi Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yayınladığı günlük değerlendirme videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığa devam etmesine halkın yüzde 70'inin karşı olduğuna dair bir anketi yorumlarken Osmanlı İmparatorluğu dönemini işaret ederek "Çok beklediğim oran. AKP ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiçkimse böyle bir şeye onay vermez. Bu milletin geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş millettir. Az buz değildir öldürülen, boğazlanan, intihar süsü verilen Osmanlı padişahı." ifadelerini kullanmıştı.

Kamuoyunda cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasını memnuniyetle karşılayarak "Darısı diğer müfterilerin (iftara atan) başına" dedi.

Yaptığı paylaşımda "ne hikmetse başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar" diyen Ünlü açıklamasını "darısı diğer müfterilerim başına" diyerek tamamladı.

Ünlü'nün "Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar" diyerek sıraladığı isimlerin arasında, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, MuratAğırel gibi isimler de yer aldı.

İşte Ünlü'nün açıklaması:

"Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar. Buna misal olarak Ali Kalkancı’yı, Çevik Bir’i, Tuncay Özkan’ı, Ebu Hanzala’yı, Ebu Haris’i, Alparslan Kuytul’u, Fatih Nurullah’ı, Adnan Oktar’ı, Merdan Yanardağ’ı, Hüsnü Mahalli’yi, Barış Pehlivan’ı, Murat Ağırel’i, Muhittin Palazoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz’ı sayabiliriz son halka olarak da Fatih Altaylı bu silsileye eklendi.

Tabii ki bir kısmı hapse girmedi ama mezara girdi. Ben bu olanları kendi iyiliğime değil, onların iftira ve kötülüklerine bağlıyorum.

Bir de hapse girmeyip memleketten kaçıp bir daha dönemeyen FETÖ’cüleri sayacak olursak, kıyamete kadar liste uzar.

Darısı diğer müfterilerin başına gelsin."

Fatih Altaylı kendisini ''müfteri'' ilan eden cübbeliyi ifşa etti - Resim : 1

 

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Etiketler cübbeli fatih altaylı ahmet mahmut ünlü
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