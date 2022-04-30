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  3. Rus timinin pusuya düşürülme anı saniye saniye kamerada!

Rus timinin pusuya düşürülme anı saniye saniye kamerada!

Rusya Ukrayna savaşı 2 aydır devam ederken Rus timinin pusuya düşürülme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Film sahnelerini aratmayan görüntülerin çekildiği yerin Mariupol olduğu öğrenilirken Rusya kenti tamamen kontrol altına aldığını açıklasa da kentteki direnişin sürdüğü bu görüntülerle ortaya çıktı. Bir Rus timi, harabeye dönmüş evleri güvenlik amacıyla kontrol ederken, Ukraynalı keskin nişancıların hedefi oldu.

Rus gazeteci Andrey Filatov, Azovstal sanayi bölgesinde Ukraynalı direnişçilerle Rus birlikleri arasındaki çatışmayı görüntüledi. Yoğun ateş altında Rus askerlerinden biri vuruldu. Onu emniyetli bir yere taşımaya çalışan silah arkadaşı da kurşunlardan kaçamadı.

Ancak yaralanmasına rağmen arkadaşını bırakmadı. Diğer askerlerin de yardımıyla vurulan Rus askeri güvenli bölgeye taşındı. 2 askerin de hayatta kalıp kalmadığı ise bilinmiyor.

Etiketler Rus rusya rus timi
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