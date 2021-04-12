Rus turistlere Türkiye yasağı mı geliyor ?

Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Rusya'nın bu ülkeye seyahatlere kısıtlama getirip getirmeyeceğinin sorulduğu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun hükümetin alacağı bir karar olduğunu belirtip yorum yapamayacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’deki koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye yapılan seyahatler için bir kısıtlama beklemek gerekip gerekmediği sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu konuda hiçbir şey söyleyemem, sadece bu sorunun hükümete sorulması gerektiğini söyleyebilirim. Durumun ne şekilde geliştiğine bağlı olarak hükümetin alabileceği bir karar bu."

Türkiye’nin yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi olması ve yaz aylarının yaklaştığı bir dönemde bu ülkedeki vaka sayılarının da artmış olması nedeniyle Rus basınında bir süredir bu ülkeye seyahatlerin kısıtlanabileceği yorumları yapılıyor.

Rusya’nın tüketici hakları ajansının yetkilileri de Türkiye’ye sehayat planı yaparken pandemiyi de dikkate almaları gerektiğini konusunda vatandaşları defalarca uyardı. Hükümetin de bu konudaki kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan da cuma günü yaptıkları telefon görüşmelerinde, koronavirüs pandemisi karşısında Rus turistlerin güvenliği konusunu ele almışlar ve bu konuda temas halinde kalmaya karar vermişlerdi.

Sputnik