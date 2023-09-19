Rüşvetle Schengen vizesi veren ülke ifşa oldu

Avrupa'da Schengen vizesi için rüşvet alarak yüzlerce kişiye para karşılığı vize verildiği ortaya çıktı. Skandalın yaşandığı ülke ve bu ülkeden vize verilen 8 ülke ifşa oldu...

Polonya'da geçen hafta 7 kişi hakkında suç duyurusuyla başlayan vize krizi derinleşmeye başladı.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre soruşturma, Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Bürosu tarafından sağlanan kanıtlara dayanılarak 7 Mart'ta başlatıldı. Seçime bir ay kala ortaya çıkan bu skandal iktidardaki göçmen karşıtı Hukuk ve Adalet Partisi'ni hedefe koydu.

Polonya'ya ait temsilciliklerin dünyanın her yerinde AB'ye bir paralı geçiş kapısı oluşturduğu ortaya çıktı. Tahminlere göre 2021 yılından bu yana 250 binden fazla insana rüşvetle vize verildi. Bu vizeleri alan binlerce kişi daha sonra önce Meksika'ya ardından ABD'ye kaçtı.

Ana muhalefet lideri Donald Tusk ise olayı, "Polonya'nın 21. yüzyıldaki en büyük skandalı" olarak nitelendirdi.

8 ülke öne çıktı

Yolsuzluğun ise Hong Kong, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur, Filipinler ve Katar'daki Polonya diplomatik temsilcilikleriyle yapıldığı bildirildi.

Polonya'da yayımlanan Wyborcza gazetesi, geçen hafta Polonya Dışişleri Bakanlığının yüz binlerce göçmenin Avrupa'ya gelmesine izin vermiş olabileceğini yazmıştı.

Rzeczpospolita gazetesi de sistemin nasıl işlediğini bilen firmalar tarafından kolayca manipüle edilebildiğini ve "sistemi atlatmalarına" yardımcı olmak için başvuru sahiplerinden 5 bin dolara kadar ücret aldıklarını öne sürdü.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, yolsuzlukla mücadele yetkilileri 31 Ağustos'ta Dışişleri Bakanlığında bir arama gerçekleştirdi. Aynı gün Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk görevden alındı.