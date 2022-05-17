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Rusya, Baltık Denizi Devletleri Konseyi'nden çekilme kararı aldı

Rusya, Baltık Denizi Devletleri Konseyi'nden çekilme kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Baltık Denizi Devletleri Konseyi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kremlin, Baltık Denizi Devletleri Konseyi'nden (CBSS) çekilme kararı aldığı bildirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CBSS üyeliğimizin sona ermesi, Rusya'nın bölgedeki varlığını etkilemeyecek. Ülkemizi Baltık'tan çıkarmaya yönelik girişimler başarısızlığa mahkumdur. Sorumlu davranan partnerlerle çalışmaya, Baltık bölgesinin, ortak mülkümüzün geliştirilmesi için kilit meselelere yönelik etkinlikler düzenlemeye, çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, CBSS'deki mevcut durumun, kuruluşun temellerine zarar verenlerin vicdanına kalmış olduğu vurgulandı. 

Etiketler rusya çekilme karar
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