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Rusya barış için şartlarını açıkladı

Rusya barış için şartlarını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'daki savaşın son bulması için gerekli şartları açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son noktaya dair değerlendirmesinde müzakereleri işaret ederek, "Taleplerimize ilişkin belgelerin imzalanmasıyla operasyonlar sona erecek" dedi. 

Lavrov, çatışmaların Ukrayna'nın statüsünün tarafsız olacağına dair kapsamlı bir güvenlik anlaşmasıyla sonlanabileceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna yasalarında Rus dili, Rusça eğitim ve Rus medyası ile ilgili  maddelerin düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapan Lavrov, neo-nazi eğilimlerini yasaklayan bir yasanın yürürlüğe girmesini talep ettiklerini bildirdi.

'ABD, KİEV'E BASKI YAPIYOR'
Lavrov konuya ilişkin açıklamasında ayrıca, ABD'nin Ukrayna'ya, Rusya'nın müzakerelerde öne sürdüğü koşulları kabul etmemesi için baskı yaptığını da öne sürdü.

Lavrov'a göre savaşan iki taraf arasında diyalog geliştirildi, ancak ABD olumlu bir sonuca varılmaması için Kiev yönetimi üzerinde baskıyı artırabilir.

'KİEV'İ MUHATAP ALMAK ZORLAŞIYOR...'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin Neo-nazileri desteklemediğine ilişkin açıklamalarının sahadaki eylemlerle çeliştiğini de vurgulayan Lavrov, "Bu tür eğilimleri destekledikleri için Ukrayna liderliğinin politikalarını ciddiye almak zorlaşıyor" dedi.

Deneyimli diplomat ayrıca, Rusya'yı harekata zorlayan sürecin, Batı'nın 1990'ların başından beri Rusya'ya karşı izlediği politikaların bir sonucu olduğunu kaydetti.

Etiketler rusya barış savaş lavrov
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