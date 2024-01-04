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Rusya bu sefer kendi topraklarını vurdu

Rusya bu sefer kendi topraklarını vurdu
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Rusya ve Ukrayna savaş devam ederken, Rusya, yanlışlıkla kendi ülkesine ait bir köyü vurdu.

Ukrayna ile çatışmalara devam eden Rusya, Moskova’nın güneyinde yer alan Voronej şehrinin Petropavlovka köyünü yanlışlıkla bombaladı.

Dün gerçekleşen bombalamanın gerekçesi, köyün üzerinde uçan uçağın “acil olarak cephaneliğini boşaltması” yüzünden gerçekleşmesi olarak açıklandı.

Can kaybı veya ağır bir yaralının olmadığı olayda en az 9 evin hasar gördüğü ifade edildi.

Voronej bölgesinin Valisi Alexander Gusev, bombalama yüzünden hasar gören evlerin yeniden inşa edileceğini bildirdi. Ayrıca küçük bir okul, bir sanat merkezi ve bir kamu binasında da hasar oluştuğunu belirten Gusev, dört kişinin hafif bir şekilde yaralandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı.

Bombalanan köyde beş araç ve bir traktörün de zarar gördüğü tespit edilirken, bu araçların sahiplerine tazminat ödeneceği bildirildi.

Etiketler rusya rusya ordusu yanlışlık
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