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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ''müzakere'' mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ''müzakere'' mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ''Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz. ABD, askeri riski azaltacak önerileri sundu, ancak önerilerimiz bütün olarak dikkate alınmalı'' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, son günlerde hızla tırmanan Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "ABD, askeri riski azaltacak önerileri sundu, ancak önerilerimiz bütün olarak dikkate alınmalı. Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise "Belarus ile ortak tatbikatın bazıları bitti, bazılarında sonra gelindi" açıklamasını yaptı.

Diğe taraftan, ABD'li  yetkililerden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin an meselesi olduğuna dair açıklama üstüne açıklama geliyor. Yeni haftayla birlikte gerilim zirve yaparken, Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi'nden gerilimi düşürebilecek bir açıklama geldi.

Büyükelçi Vadim Priştayko, Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefinde esnek davranabileceğini söyledi. Bir başka deyişle üyelikten vazgeçilebileceğini ima etti.

Ancak çok geçmeden Ukrayna Büyükelçisi'nden yeni bir açıklama geldi.
Priştayko önceki ifadesine açıklık getirdi. Ülkesinin NATO'ya üyelik girişimini gözden geçirmeyeceğini söyledi.

Öte yandan, İngiltere'den Ukrayna'ya destek geldi. Ukrayna'nın NATO'ya katılma ya da katılmama konusunda vereceği her kararın destekleneceği ifade edildi.

Bununla birlikte, İngiltere, Ukrayna'ya yeni bir askeri destek ve ekonomik yardım paketi üzerinde çalışıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, müttefiklerden bin 500 ton mühimmat aldıklarını açıkladı.
17 uçakla sevk edilen mühimmatın 180 tonu Amerika Birleşik Devletleri'nden..

ABD Başkanı Joe Biden ise haftasonu iki önemli telefon görüşmesi yaptı. Önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle konuştu.

Zelenski Biden'ı Ukrayna'ya davet etti. Ancak Beyaz Saray'dan yanıt gelmedi.

Etiketler rusya müzakere ukrayna
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