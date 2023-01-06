Rusya duyurdu: 36 saatlik ateşkes başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile ilan edilen 36 saatlik tek taraflı ateşkes, saat 12.00 itibariyle başladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine Ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Devlet televizyonundan yapılan duyuruda "Ateşkes bugün öğle saatlerinden itibaren tüm cephe hattında yürürlüğe girdi ve 7 Ocak sonuna kadar devam edecek” ifadeleri yer aldı.

UKRAYNA REDDETMİŞTİ

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, dün Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etti. Fakat Kiev bu talebi reddetti.

Ukrayna lideri Zelenski, bu ateşkesin cephedeki ilerlemelerini durdurmak için ilan edildiğini savundu. Bir video mesaj yayınlayan Zelenski, Rusya’nın ateşkesi kullanarak cepheye daha fazla asker ve silah taşımayı hedeflediğini söyledi.

KİLİSENİN ÇAĞRISI NEDENİ İLE İLAN EDİLDİ

ABD lideri Joe Biden da Putin’in “nefes almak için böyle bir hamle yaptığını” belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in ateşkesi savaşın şiddetini azaltmak için değil, Rus Ortodoks Kilisesi’nin çağrısı sonucu ilan ettiği yer aldı.

Kilise bugün Noel’de insanların kiliseye gidebilmesi için çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ortodoks Hristiyanlar Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.