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Rusya, Kiev'e saldırı başlattı! Sivillere ''sığınaklarda kalın'' çağrısı

Rusya, Kiev'e saldırı başlattı! Sivillere ''sığınaklarda kalın'' çağrısı
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Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus ordusunun hedefi oldu. Kiev Oblast Valisi Oleksiy Kuleba, sivillere ''Sığınaklarda kalın'' çağrısı yaptı.

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ederken Ukrayna'nın kalbi Kiev güne saldırı haberi ile uyandı.

Rusya, Ukrayna'ya büyük bir drone saldırısı başlattı.

Kiev Oblast Valisi Oleksiy Kuleba, hava savunma sistemlerinin çalıştığını açıkladı ve sivillere 'sığınaklarda kalın' çağrısı yaptı.

Kiev Şehri Askeri İdaresi ise Kiev semalarında dokuz kamikaze İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Etiketler rusya kiev sığınak drone saldırısı
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