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Rusya lideri Putin'e tutuklama kararı

Rusya lideri Putin'e tutuklama kararı
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkardı. UCM, Ukrayna'ya yönelik ilk tutuklama emrinde, Putin'in yasadışı bir şekilde çocukların sınır dışı edilmesi ve insanların Ukrayna topraklarından Rusya'ya yasadışı bir şekilde nakledilmesi şüphesiyle tutuklanması çağrısında bulundu. Mahkeme, Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova için de aynı suçlamalarla tutuklama emri çıkardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının hukuki açıdan da dahil olmak üzere ülkemiz için hiçbir anlamı yok. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne taraf değildir ve buna göre hiçbir yükümlülüğü yoktur" dedi.

Etiketler rusya putin lider tutuklama
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