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  3. 02 Ekim 2018 23:49

Rusya S-300'leri teslim etti

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye'ye S-300'lerin teslim edildiğini açıkladı.

Rusya S-300'leri teslim etti
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'ye S-300 hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini bildirdi.

Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında, Rus askerlerinin Suriye'deki güvenliğini artırmak için alınan önlemleri açıkladı.

Suriye'ye S-300 hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini belirten Şoygu, "S-300 teslimatını gerçekleştirdik. Bununla birlikte 49 farklı askeri teknik cihaz da teslim edildi." ifadesini kullandı.

Geçen ay Akdeniz üzerinde Suriye'de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı, Suriye füzeleri tarafından düşürülmüştü. Rusya, hadise ile ilgili olarak İsrail hava kuvvetlerini suçlamış, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini artırmak için rejime daha önce teslim etmekten vazgeçtiği S-300 hava savunma sistemini vereceğini açıklamıştı.

AA

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