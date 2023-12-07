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Rusya seçime gidiyor, tarih belli oldu

Rusya seçime gidiyor, tarih belli oldu
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, devlet başkanlığı seçimlerinin 17 Mart 2024'te yapılmasını öngören kararnameyi kabul etti.

Rusya'da 2024 yılında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi, bugün meclisin üst kanadı Federasyon Konseyi'nde alınan kararla belli oldu.

Federasyon Konseyi'ndeki oylamada 162 senatör tarafından oybirliğiyle kabul edilen kararname, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, bugün alınan kararla seçim kampanyasının da başlamış olduğunu ifade

Etiketler rusya seçim rusya'da seçim
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