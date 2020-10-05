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  3. 05 Ekim 2020 12:15

Rusya Türk SİHA'larını konuşuyor: Ermenistan çaresiz kaldı

Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, Rus medyasında gündem oldu. Rus İzvestiya gazetesi yayınladığı haberde, Türk İHA'larını ''Ermeni güçleri Türk İHA'lar karşısında çaresiz kaldı" yorumlarına yer verdi.

Rusya Türk SİHA'larını konuşuyor: Ermenistan çaresiz kaldı
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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken, Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarının sahadaki başarısına Rusya'nın İzvestiya gazetesinden övgü dolu sözler geldi. Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına “Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi. Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede, “Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları İHA’lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor” diye konuştu.

 

DHA

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