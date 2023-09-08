Rusya Ukrayna'ya ölüm yağdırdı!

Rus güçleri yine Ukrayna'ya füze yağdırdı. Rusya'nın, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kriviy Rig şehrine düzenlediği füze saldırısında bir polisin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kriviy Rig şehrine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Füzenin şehir merkezine isabet ettiğini kaydeden Klimenko, "Polis idari binalarından biri yıkıldı. Rus saldırısında bir polis memuru hayatını kaybetti. 3 polis Devlet Acil Durum Servisi kurtarma ekibi tarafından enkazdan çıkarıldı, durumları ağır. 6 polis çeşitli derecelerde yaralandı" ifadelerini kullandı.

Klimenko, füze saldırısında emniyet binasının çevresindeki evlerin de hasar gördüğünü ve olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergey Lısak, sosyal medya hesabından saldırıda yaralananların sayısının 40'a yükseldiği bilgisini paylaştı. Lısak, saldırıda 3 idari binanın ve 7 evin hasar gördüğünü kaydetti.