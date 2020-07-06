''10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım'' demişti! O bebek doğdu

Rusya'da 13 yaşında hamile kalan ve bebeğin babasının 10 yaşındaki Ivan olduğunu iddia ederek dünyanın gündemine oturan Darya Sudnishnikova erken doğum yaptı.

Ulusal kanallarda yayınlara çıkan ikili, bilim insanları Ivan'ın yaşı itibarıyla baba olmayacağını söylese de bebeğin kendilerinin olduğunda ısrar etti.

DARYA DOĞUM YAPTI

Bir süre sonra açıklamalarını değiştiren ve itirafta bulunan Darya, şişman bir adamın tecavüzüne uğradığını söyledi. İtiraf sonrası soruşturma başlatılırken, 14 yaşına giren Darya doğum yaptı.

BEBEK PREMATÜRE OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Bir kız bebek dünyaya getiren Darya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda doğumun Moskova'da gerçekleştiğini ve bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADA EVLİLER

Öte yandan yapılan araştırma sonucunda iki çocuğun sosyal medya hesaplarında ilişki durumlarının birbirleriyle 'evli' olarak işaretlendiği öğrenildi. Çocukların kimlikleriyle alakalı ise bir bilgi verilmedi.