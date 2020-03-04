İdlib'deki son saldırının ardından Rusya'dan ilk açıklama

Türkiye ve Rusya arasındaki gerilimi tırmandıran idlib’den bugün de acı haberler geldi. Esad güçlerinin saldırısı sonucu iki askerimiz şehit olurken, altı Mehmetçik de yaralandı.

Şehit haberleri ardı ardına gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in yarın yapacakları görüşme öncesi Moskova’dan çarpıcı açıklamalar geliyor.

ORTAK ZEMİN VURGUSU

İki askerimizin şehit olduğu haberinin ardından son açıklama Kremlin’den yapıldı. Reuters’ın geçtiği haberde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesine atıfta bulundu.

Peskov orta noktada buluşma umuduna dikkat çekerken, “İdlib krizini ele almayı planlıyoruz. Krizin nedeni ve yıkıcı etkileri hakkında ortak bir zeminde buluşmayı ve gerekli ortak tedbirler üzerinde anlaşmayı bekliyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE İHLAL EDİYOR’

Öte yandan bugün erken saatlerde Rusya Savunma Bakanlığı’ndan da bir açıklama gelmiş ve Türkiye’nin İdlib’de asker sayısını artırarak uluslararası hukuku ihlâl ettiği öne sürülmüştü.

Reuters'ın Ria haber ajansından aktardığına göre; bakanlık sözcüsü, İdlib'deki ‘terörist' tahkimatlarının Türk gözlem noktalarıyla birleştiğini öne sürerek, bunun Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü'ne her gün saldırı yapılmasına yol açtığını iddia etti.