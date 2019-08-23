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  4. 23 Ağustos 2019 13:01

Putin orduya talimat verdi: Hazır olun !

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin füze denemesine karşılık orduya ''hazır olun'' taliamatı verdiği bildirildi.

Putin orduya talimat verdi: Hazır olun !
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi'yle bir toplantı yaparak ABD'nin kruz füzesi denemesini değerlendirdiğini belirtildi.

Açıklamada Putin kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı vurgulandı.

BAKANLIKLARA "TEHDİTLERİ ANALİZ EDİN" TALİMATI
Kremlin'in açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in orduya ABD'nin füze denemesine yanıt verecek önlemleri almaları için talimat verdiği, bakanlıklara ise yeni Amerikan füzesinin oluşturacağı tehditleri analiz etmeleri yönünde talimat gönderdiği belirtildi.

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