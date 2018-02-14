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  4. 14 Şubat 2018 20:51

Putin ve Suudi Kral Selman Körfez'i görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Körfez'deki gelişmeleri görüştü.

Putin ve Suudi Kral Selman Körfez'i görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan  Kralı Selman bin Abdulaziz, telefonda Suriye ve Körfez’de yaşanan son gelişmeleri  değerlendirdi.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Soçi Ulusal Diyalog  Kongresi sonrasında Suriye’deki durumu ele alan Putin ve Kral Selman’ın  görüşmede, Körfez’de yaşanan son gelişmeleri de ele aldıkları kaydedildi.

Görüşmede, Kral Salman’ın Katar ve bazı diğer ülkelerle ilişkilere  değindiğine vurgu yapılan açıklamada, Putin’in, bölgedeki kriz durumunun teröre  karşı verilen ortak mücadeleye ve Ortadoğu’nun istikrarına fayda sağlamadığına  işaret ettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Putin ve Kral Selman’ın, enerji, askeri-teknik ve  ticaret alanlarında Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin artarak  devam etmesi konusunda da hemfikir oldukları vurgulandı.

kral selman , suriye , körfez , putin
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