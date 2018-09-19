Rus savaş uçağı düştü

Bir Rus MİG-31 tipi savaş uçağı Rusya'nın Nizhny Novgorod bölgesine düştü. Pilotlar uçaktan güvenle tahliye oldu.

Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra, hava üssünden sadece 17 km uzaklaştıktan sonra düştü. Askeri jetin düşmeden önce yanmaya başladığı belirtildi.

Yetkililer uçağın içindeki iki pilotun güvenli bir şekilde tahliye olduklarını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı teknik bir arıza nedeniyle uçağın düştüğünü açıkladı. MİG-31 silah teçhizatı bulundurmuyordu pilotlar eğitim uçuşundaydı.

Uçağın düştüğü bölge bir zarara uğramadı.

Uzmanlar şimdi uçağın düştüğü alanı inceliyor.