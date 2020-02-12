Rusya Dışişleri'nden yeni Türkiye açıklaması

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İdlib'deki mevcut durumun sorumlusu olarak Ankara'yı işaret etti. Zaharova, bölgedeki durumun bozulmasının nedeninin Ankara'nın yükümlülüklerini kronik bir şekilde yerine getirmemesi olduğunu vurguladı.

Zaharova, "Mevcut gerilimin nedeni olarak, Türkiye'nin 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmemesini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞMALARA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Zaharova, İdlib'deki sorunun çözülmesi için Türkiye'yle çalışmaların devam etmesini beklediklerini ve buna ilişkin programın hazırlanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Zaharova, "Önümüzdeki dönemde Rus ve Türk temsilcilerin İdlib sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması için çalışmalarına devam etmelerini bekliyoruz. Rus heyeti geçtiğimiz günlerde Ankara'daydı. Şu anda kurumlar arası yeni temasların takvimi oluşturuluyor. Bununla ilgili açıklama yapılacak" dedi.

"BAĞLILIĞIMIZI KORUYORUZ"

Rusya'nın Astana görüşmeleri kapsamında yapılan İdlib'le ilgili mutabakatlara bağlılığını koruduğunu ve bunların tamamen uygulanması için ortak çalışmaları sürdürme eğiliminde olduğunu belirten Zaharova, "Moskova, mevcut koşullar altında, en önemli görevin sahadaki gerilimin azaltılması, garantör ülkelerin gerilimi azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki askerlerinin güvenliğinin sağlanması ve düşünülmeden gerçekleştirilen güç eylemleri sonucu silahlı çatışma yaşanmasının önlenmesi olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

PUTİN DEVLET NİŞANI TAKMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yıllarda Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya 'Dostluk Nişanı' takdim etmişti.