Rusya'nın yeni başbakanı belli oldu

Rusya'nın yeni başbakanı Mikail Mişuhin oldu.

Duma’da yapılan oylamada Mişustin'in adaylığı oybirliği ile kabul edildi. Milletvekillerinin 383’ü olumlu yönde oy verirken, 41’i çekimser kaldı, adaylığı desteklemeyen milletvekili ise olmadı.

Daha önce kabinede yeni yüzlerin bakan olarak görülebileceği mesajını veren Mişustin, Duma’da yaptığı konuşmada başlıca hedeflerinden bazılarını sıraladı.

Rusya’nın makro-ekonomik istikrarını muhafaza edeceğini belirten Mişustin, enflasyonu yüzde 4 seviyesinde tutacağı ve ulusal projeler üzerinde çalışacağı vaadinde bulundu.

Mişustin ayrıca Putin’in üzerinde durduğu ekonomik gelişim programının hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Dmitriy Medvedev’in istifasının ardından, Putin, Mişustin'i başbakan olarak önermişti.

Medvedev’e ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevi önerilmişti.