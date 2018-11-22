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  4. 22 Kasım 2018 11:34

Sapkın seks partisine polis baskını

Rus kolluk kuvvetlerinin bir "BDSM"kulübüne baskın yaptığı video ülkede gündem konusu oldu.

Sapkın seks partisine polis baskını
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Polisin baskını sırasında çekilen videoda birçok kişinin yüzüstü yere yatırıldığı görülüyor. Polis, çok sayıda kırbaç ve seks oyuncağına da el koydu. 
 
Russia Today'in (RT) aktardığına haberideki videoda polisin kulüpte arama yapıldığı görülüyor. Bir polis görevlisi yerde yatan müşterilerin üzerinde basmadan yürümeye çalışırken başka bir polisin şaka olarak "Burası bir BDSM kulübü, canlarını acıtabilirsin" dediği duyuluyor.
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Videoyu çeken polis yakalanan adamlardan birine mekanın sahibinin nerede olduğunu soruyor ancak yerde yatan ve kendisine 'şef' diyen adam "Nerede olduğunu bilmiyorum" şeklinde cevap veriyor.
Rus medyasında olayın geçtiği kulübün nerede olduğu da tartışma konusu oldu. Birçok kaynak kubün Rusya'nın güneyinde yer alan Rostov kentinde yer aldığını iddia ederken, Bread News Telegram Kanalı kulübün Siberya kenti Khabarovsk'ta olduğunu iddia etti.

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