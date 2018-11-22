Sapkın seks partisine polis baskını

Russia Today'in (RT) aktardığına haberideki videoda polisin kulüpte arama yapıldığı görülüyor. Bir polis görevlisi yerde yatan müşterilerin üzerinde basmadan yürümeye çalışırken başka bir polisin şaka olarak "Burası birkulübü, canlarını acıtabilirsin" dediği duyuluyor.

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Videoyu çeken polis yakalanan adamlardan birine mekanın sahibinin nerede olduğunu soruyor ancak yerde yatan ve kendisine 'şef' diyen adam "Nerede olduğunu bilmiyorum" şeklinde cevap veriyor.