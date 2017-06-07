Türkiye ile Rusya S-400 konusunda anlaştı

Rostek Şirketinin Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politika'dan sorumlu Müdürü Viktor Kladov, Rusya ve Türkiye’nin S-400 Triumf uzun menzilli füze sistemlerinin sevkiyatlarına ilişkin kontratın teknik özellikleri konusunda uzlaşmaya vardığını duyurdu.

Kladov, Russian New Agency'a (TASS) yaptığı açıklamada, Rosoboroneksport heyetinin Türkiye’ye kontrat konusunda görüşmeler yapmak üzere gidip gitmediği sorusu üzerine, "Evet, teknik özellikler konusunda uzlaşmaya varıldı" dedi.

Henüz kontrat imzalanmadı

Aynı zamanda kontratın henüz imzalanmadığını da dile getiren Kladov, "Biz satıcı olarak bu ürünün teknik ve teknolojik açılardan sevkiyatının yapılmasına hazır olduğunu sergiledik, teknik görüşmelerin aslı budur. Ele alınması gereken ticari, parasal, siyasi sorunlar kaldı" dedi.

Kalıcı çözüm Rusya

Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şubat ayında Türkiye'nin hava savunma sistemi arayışına dair şunları söylemişti:

"Türkiye’nin bir füze ve hava savunma ihtiyacı var. Biz bunu şu anda NATO vasıtasıyla sağlıyoruz. Ama Türkiye’nin kalıcı olarak hava saldırılarına karşı kendisini koruyacak sistemlere ihtiyacı var. Asıl bizim üzerinde yoğunlaştığımız nokta kendi hava savunma sistemimizi geliştirmek. Bir program başlattık. Ama bu noktaya gelene kadar değişik ülkeler ve değişik şirketlerle görüştük. Şu anda en yakın Rusya’nın S 400 füzeleri görünüyor. Belirgin bir ilerleme sağlandı. Ama yarın imza atılacak noktada değil."

S-400 Triumf: S-300'den sonra geliştirilmiş, yeni nesil Rus yapımı bir hava savunma sistemi. Uzun menzilli olanı 400 km menzile sahiptir. Füzenin hedefleri; erken uyarı uçakları, sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzelerdir. Hızı 4.8 km/saniyedir.