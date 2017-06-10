Türkiye'den sonra Rusya'da tavrını ortaya koydu

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdel Rahman El Tani ile biraraya gelen Bakan Lavrov, Rusya’nın bazı Arap ülkelerin Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiği haberinden endişe duyduğunu bildirdi.

Lavrov şu şekilde konuştu:

“Ele alacağımız konular arasında Arap dünyasında hızla gerginleşen durum yer alacak. Bazı Arap ülkelerinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiği haberinden endişe duyuyoruz. Ortadoğu bölgesinde etkili bir şekilde terörle mücadele yapılabilmesi için işbirliği sağlanması gerekiyor. Bu tehdidi önlemek ve etkisiz hale getirmek için gösterdiğimiz çabaların birleştirilmesine, işbirliği yapılmasına odaklanmamız son derece önemli.”

Erdoğan: ''Katar'ın teröre destek verdiğine şahit olmadım''

AK Parti'nin Yenikapı'daki iftar programında dün konuşan Erdoğan, “Katar'daki kardeşlerimizin yanında olmaktan dolayı rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın, biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BM: SUUDİ ARABİSTAN'IN LİSTESİ BİZİ BAĞLAMAZ

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, “BM'yi yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi BM teşkilatları tarafından hazırlanan yaptırım listesi bağlar, başka hiçbir liste bizi bağlamaz” dedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suudi Arabistan'ın terör listesinde bulunan Katarlı hayır kuruluşlarıyla BM'nin güçlü ortaklığı olduğunu söyledi. BM sözcüsü, savaşın yıprattığı ve fakirleştirdiği ülkelerde hayat kurtarma faaliyetlerinde bulunan yüksek profilli Katarlı hayır kuruluşlarının Suudi Arabistan’ın terör listesinde bulunmasının BM'yi bağlamadığını söyledi.