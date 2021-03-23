Rusya'da askeri uçak kazası: 3 asker öldü
Rus nükleer bombardıman uçağının koltuk fırlatma sisteminin yanlışlıkla tetiklenmesinin ardından, 3 mürettebat hayatını kaybetti.
Uçak kalkışa hazırlanırken koltuk fırlatma sisteminin yanlışlıkla tetiklenmesinin ardından, Rus nükleer bombardıman uçağının üç mürettebatı yaşamını yitirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Salı günü orta Rusya'daki bir havaalanında bir Tu-22 bombardıman uçağının karıştığı kazada fırlatma koltuklarının arızalandığını ve üç pilotun öldüğünü söyledi.
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