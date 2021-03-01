Rusya’da senenin en düşük koronavirüs ölüm sayısı

Rusya’da koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamalarına göre ülkede son bir gün içinde 11 bin 571 yeni koronavirüs vakası görülmesi ile beraber şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısı 4 milyon 257 bin 650’ye yükseldi.

Ülkede son bir günde koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirenlerin sayısıysa 333 kişi olarak açıklandı. Bu, 2021 başından beri bir günde görülen en düşük can kaybı sayısı.

Rusya’da şimdiye dek toplam 86 bin 455 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda.

Bunun yanında, ülkede yaygın aşılama programı ocaktan beri devam ederken, nüfusun yüzde 60’ının bu yıl bitmeden aşılanmış olması, böylece yıl sonu gelmeden sürü bağışıklığının edinilmiş olması planlanıyor.





